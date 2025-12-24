رحيل محمد بكري… خسارة كبيرة للسينما والمسرح الفلسطيني

توفّي الفنان والمخرج بكري، الأربعاء، عن 72 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت عائلته . وأكد مستشفى الحكومي شمال أن بكري كان يعاني أمراضًا في القلب والرئتين.



ويُعدّ بكري من أبرز روّاد المسرح والسينما ، إذ شكّل إرثه الفني شهادة جريئة تمزج بين الإبداع والموقف السياسي، محوّلًا الكاميرا إلى أداة توثيق ومساءلة. وُلد عام 1953 في قرية البعنة في ، وغالبًا ما وضعه دفاعه العلني عن القضية في مواجهة مباشرة مع السلطات .



شارك في عشرات الأعمال الفلسطينية، وحضر في أفلام إسرائيلية ودولية، منها أعمال للمخرج كوستا غافراس، والإخوين باولو تافياني وفيتوريو تافياني، كما ظهر في الموسم الثالث من المسلسل الفرنسي مكتب الأساطير. ونال إشادة واسعة عن دوره في فيلم وراء الجدران.



أما شهرته العالمية الأوسع فجاءت مع فيلمه الوثائقي جنين، جنين، الذي وثّق فيه آثار اجتياح مخيم جنين عام 2002. تعرّض الفيلم لملاحقات قضائية طويلة قبل حظره عام 2022، رغم حصوله على جوائز دولية عدّة.





