فنون ومشاهير
رحيل محمد بكري… خسارة كبيرة للسينما والمسرح الفلسطيني
Lebanon 24
24-12-2025
|
14:09
توفّي الفنان والمخرج
الفلسطيني محمد
بكري، الأربعاء، عن 72 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت عائلته
وكالة فرانس برس
. وأكد مستشفى
نهاريا
الحكومي شمال
إسرائيل
أن بكري كان يعاني أمراضًا في القلب والرئتين.
ويُعدّ بكري من أبرز روّاد المسرح والسينما
الفلسطينيين
، إذ شكّل إرثه الفني شهادة جريئة تمزج بين الإبداع والموقف السياسي، محوّلًا الكاميرا إلى أداة توثيق ومساءلة. وُلد عام 1953 في قرية البعنة في
الجليل
، وغالبًا ما وضعه دفاعه العلني عن القضية
الفلسطينية
في مواجهة مباشرة مع السلطات
الإسرائيلية
.
شارك في عشرات الأعمال الفلسطينية، وحضر في أفلام إسرائيلية ودولية، منها أعمال للمخرج كوستا غافراس، والإخوين باولو تافياني وفيتوريو تافياني، كما ظهر في الموسم الثالث من المسلسل الفرنسي مكتب الأساطير. ونال إشادة واسعة عن دوره في فيلم وراء الجدران.
أما شهرته العالمية الأوسع فجاءت مع فيلمه الوثائقي جنين، جنين، الذي وثّق فيه آثار اجتياح مخيم جنين عام 2002. تعرّض الفيلم لملاحقات قضائية طويلة
في إسرائيل
قبل حظره عام 2022، رغم حصوله على جوائز دولية عدّة.
