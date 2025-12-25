تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى
Lebanon 24
25-12-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر صورة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، للفنان
محيي إسماعيل
وهو على فراش المستشفى، في غرفة العناية المركزة.
وظهر الفنان في الصورة مبتسماً، وقد وُضع على الأجهزة الطبية لمتابعة حالته بدقّة.
وكان يقف بجانب السرير نجل شقيقه المخرج
أشرف فايق
، وبعض الأصدقاء.
وأكد فايق أنّ الحالة الصحية لعمّه مستقرة، لافتاً الى أن "محيي
إسماعيل
أكد بنفسه أنه بات أفضل من الأمس". (لها)
