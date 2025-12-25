بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى

انتشر صورة عبر ، للفنان وهو على فراش المستشفى، في غرفة العناية المركزة.



وظهر الفنان في الصورة مبتسماً، وقد وُضع على الأجهزة الطبية لمتابعة حالته بدقّة.

وكان يقف بجانب السرير نجل شقيقه المخرج ، وبعض الأصدقاء.



وأكد فايق أنّ الحالة الصحية لعمّه مستقرة، لافتاً الى أن "محيي أكد بنفسه أنه بات أفضل من الأمس". (لها)