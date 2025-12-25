بعد صراع طويل مع مرض السرطان... الموت يُغيّب بطل مسلسل "Friends" الشهير

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تُوفِيَ بطل مسلسليّ "Friends" و"Seinfeld"، الممثل الأميركي بات فين، عن عمر ناهز 60 عاماً.

ورافقت بات عائلته في لحظات الوداع، في منزله في مدينة .