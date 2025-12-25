بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ

بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في ، طمأن الطبيب المعالج للفنان منير جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وأكد أنّ "حالة الفنان مستقرة وليست حرجة كما أشيع".

وأوضح الطبيب أنّ "منير عانى من مشكلات في الأمعاء وضيق في التنفس نتيجة نزلة برد، ما دفع أسرته إلى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع، تجنبا لأي تدهور محتمل".



إلى ذلك، نفى مصدر في ما تردد بشأن نقل إلى العناية المركزة أو تدهور حالته الصحية. (ارم نيوز)