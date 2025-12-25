تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1459705-639022562005840220.jpg
Doc-P-1459705-639022562005840220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، طمأن الطبيب المعالج للفنان المصري محمد منير جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وأكد أنّ "حالة الفنان مستقرة وليست حرجة كما أشيع".
 
وأوضح الطبيب أنّ "منير عانى من مشكلات في الأمعاء وضيق في التنفس نتيجة نزلة برد، ما دفع أسرته إلى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع، تجنبا لأي تدهور محتمل".

إلى ذلك، نفى مصدر في نقابة المهن الموسيقية ما تردد بشأن نقل محمد منير إلى العناية المركزة أو تدهور حالته الصحية. (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف قلبه عدّة مرّات... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات وضعه الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكث 13 يومًا في المستشفى... فنان قدير يكشف عن إصابته بفيروس في المخ!
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

المصري محمد

محمد مني

ارم نيوز

القاهرة

منير إل

محمد م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:17 | 2025-12-25
Lebanon24
04:17 | 2025-12-25
Lebanon24
02:43 | 2025-12-25
Lebanon24
01:31 | 2025-12-25
Lebanon24
00:16 | 2025-12-25
Lebanon24
23:31 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24