فنون ومشاهير
هيا مرعشلي تبهر الجمهور بإطلالة أنثوية راقية (صورة)
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة هيا مرعشلي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. ارتدت كورسيه مزخرف بنقشة الأزهار، مع تنسيق أنيق، ما أبرز أنوثتها وجاذبيتها بطريقة راقية. حازت الإطلالة على إعجاب كبير من المتابعين، الذين أشادوا بذوقها الرفيع وثقتها العالية في اختيار ملابسها.
Advertisement
تيار
تابع
Advertisement
