بشورت قصير.. جويل مردينيان تنشر أحدث ظهور لها (صورة)

أشعلت خبيرة التجميل بعد أن نشرت صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بإطلالة ميلادية جريئة ولافتة، تزامنًا مع أجواء الاحتفال بعيد الميلاد.



وحصدت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بإطلالتها الجريئة وروحها الشبابية، معتبرين أنها تعرف دائمًا كيف تخطف الأنظار وتواكب أجواء المناسبات بأسلوبها الخاص.

