بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب

أفادت تقارير متداولة بانفصال الإعلامية عن الإعلامي بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا، في أجواء قيل إنها اتسمت بالتفاهم و"الاحترام المتبادل".



وبحسب ما نُقل عن مقربين من الطرفين، فإن الانفصال تم بناءً على رغبة لميس الحديدي، وبقي ضمن إطار من الخصوصية الأسرية، من دون صدور أي تصريحات رسمية من الجانبين حتى الآن.



ويأتي ذلك بعد أسابيع من ظهورهما معًا في مناسبة عائلية، إذ احتفلا بخطوبة نجلهما نور خلال تشرين الثاني الماضي في حفل اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين.



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلاق وقع الأربعاء الماضي، وعزته إلى "رغبة عمرو أديب في الزواج من امرأة أخرى". (العين)

Advertisement