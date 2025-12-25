تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

اتهامات تلاحق أحد الممثلين.. و6 نساء يقدّمن بلاغات

Lebanon 24
25-12-2025 | 12:43
Doc-P-1459896-639022887323877481.png
Doc-P-1459896-639022887323877481.png photos 0
تواجه قضية الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند تطورًا قضائيًا جديدًا بعد توجيه تهمتين إضافيتين تتعلقان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، ما يرفع عدد النساء اللواتي تقدمن ببلاغات ضده إلى ست، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن النيابة العامة وافقت على توجيه التهم الإضافية، على أن تُدرج القضية أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 20 كانون الثاني 2026.

ويبلغ براند 50 عامًا، وقد نفى جميع المزاعم، مؤكدًا أن علاقاته كانت "بالتراضي"، وواصفًا الاتهامات بأنها "هجوم منسق".

وتعود التهم الأصلية، التي تشمل 4 نساء، إلى حوادث مزعومة وقعت بين عامي 1999 و2005 في بورنموث وويستمنستر في لندن، وتتضمن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والسلوك غير اللائق. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هذه القضايا في 16 حزيران 2026 أمام محكمة ساوثوارك كراون.
شاهد راسل براند يخرج عن صمته بعد اتهامه باغتصاب 4.. وخامسة تتهمه بفعل غريب و"مشين"

وبحسب النص، بدأ التحقيق في أيلول 2023 عقب تقرير صحفي لقناة "صنداي تايمز"، قبل أن تتوسع الاتهامات لتشمل نساء أخريات، مع استمرار تقديم الدعم المتخصص للمشتكيات.

وألقت القضية بظلالها على مسيرته المهنية، إذ أُرجئت عروضه الكوميدية وانفصل عنه عدد من شركائه، بينهم وكيله الأدبي ومؤسسة خيرية كان يتعاون معها. وفي مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، تحدث براند عن رغبته في "التكفير" عن أخطائه، معربًا عن أمله في شفاء من قال إنهم تضرروا، فيما لم يصدر عن ممثليه تعليق إضافي حتى الآن. (العين)
