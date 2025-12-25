تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:27
تصدر اسم سيدة الأعمال دينا طلعت محركات البحث بعد إعلان طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا.
 
وبحسب ما نُقل فإن الطلاق جاء بناءً على رغبة لميس الحديدي على خلفية استعداد عمرو أديب للزواج ورفضها للأمر، وتم الانفصال في أجواء وديّة يسودها التفاهم و"الاحترام المتبادل"، مع حرص الطرفين على الحفاظ على علاقة إنسانية تقديرًا لسنوات الارتباط التي بدأت عام 1999.

وفي ما يتعلق بدينا طلعت، فهي سيدة أعمال مصرية سبق لها الزواج ولديها 4 أبناء، وتشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "راديو طلعت" التي أسسها والدها عام 1956، قبل أن تتوسع أعمالها لتشمل المعدات الصوتية والأجهزة الكهربائية، لتصبح الشركة من الأسماء الكبيرة في مجال الإلكترونيات في مصر عام 2000.

ووفق المعلومات المتداولة، نجحت دينا طلعت في خلق أسواق جديدة في أفريقيا لزيادة صادرات الشركة، وتحرص على الابتعاد عن الأضواء والمحافظة على خصوصية حياتها الشخصية.

وأكدت مصادر أن الانفصال جرى بهدوء تام "ودون أي خلافات معلنة"، وفي إطار من الخصوصية الأسرية، مع غياب أي تصريحات رسمية من الجانبين حتى الآن. ويأتي ذلك بعد أسابيع من ظهورهما معًا في مناسبة عائلية خلال تشرين الثاني الماضي، إذ احتفلا بخطوبة نجلهما نور بحضور أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلاق وقع الأربعاء الماضي بسبب رغبة عمرو أديب في الزواج من امرأة أخرى. (نيوز رووم)

