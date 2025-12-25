تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)

Lebanon 24
25-12-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1459922-639022942341992722.png
Doc-P-1459922-639022942341992722.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يقدم المشاهير لمحة للجماهير عن كيفية قضاء يوم عيد الميلاد ، سواء كان ذلك بالدفء في ملابس النوم في المنزل أو على شاطئ في مكان استوائي. بينما فضل بعض النجوم البقاء في أماكنهم والاستمتاع بأجواء عيد الميلاد الدافئة، قام آخرون بحزم حقائبهم بحثاً عن مناخات أكثر دفئاً أو مغامرات احتفالية في الخارج.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور لرحلات فاخرة، ورحلات عائلية، وهروب شتوي بعيدًا عن ظروف بريطانيا المتجمدة.
 
في السياق، تصدّرت الفنانة البريطانية ليلي ألين قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد، بعدما شاركت متابعيها لقطات من أول عيد ميلاد لها كعزباء رسميًا عقب انفصالها عن ديفيد هاربور.

وجاء الانفصال في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تصدر نجمة البوب لاحقًا ألبومًا مستندًا إلى انهيار زواجهما، مع تلميحات عديدة إلى وجود "خيانة" من جانبه.

وفي صور نشرتها عبر "إنستغرام"، ظهرت ليلي ألين بجانب شجرة عيد الميلاد بملابس داخلية من الدانتيل المزخرف وحذاء بكعب عالٍ وردي، فيما بدت "صناديق هيرميس" البرتقالية الشهيرة مكدّسة في الأسفل، في إشارة إلى هدايا ضخمة قد تجعل بناتها "موضع حسد" بين أصدقائهن. (metro)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عامين من الغياب.. بيت لحم تستعيد احتفالات الميلاد (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: اعتقال 137 من عناصر داعش قبل هجمات عيد الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

صور

شجرة عيد الميلاد

ديفيد هاربور

عيد الميلاد

البريطانية

ليلي ألين

في المنزل

البريطاني

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2025-12-25
Lebanon24
16:21 | 2025-12-25
Lebanon24
16:20 | 2025-12-25
Lebanon24
16:13 | 2025-12-25
Lebanon24
16:02 | 2025-12-25
Lebanon24
15:54 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24