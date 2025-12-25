تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
25-12-2025
|
14:09
photos
مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء
المملكة
المتحدة، يقدم المشاهير لمحة للجماهير عن كيفية قضاء يوم
عيد الميلاد
، سواء كان ذلك بالدفء في ملابس النوم
في المنزل
أو على شاطئ في مكان استوائي. بينما فضل بعض النجوم البقاء في أماكنهم والاستمتاع بأجواء عيد الميلاد الدافئة، قام آخرون بحزم حقائبهم بحثاً عن مناخات أكثر دفئاً أو مغامرات احتفالية في الخارج.
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور لرحلات فاخرة، ورحلات عائلية، وهروب شتوي بعيدًا عن ظروف
بريطانيا
المتجمدة.
في السياق، تصدّرت الفنانة
البريطانية
ليلي ألين
قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد، بعدما شاركت متابعيها لقطات من أول عيد ميلاد لها كعزباء رسميًا عقب انفصالها عن
ديفيد هاربور
.
وجاء الانفصال في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تصدر نجمة البوب لاحقًا ألبومًا مستندًا إلى انهيار زواجهما، مع تلميحات عديدة إلى وجود "خيانة" من جانبه.
وفي صور نشرتها عبر "إنستغرام"، ظهرت ليلي ألين بجانب
شجرة عيد الميلاد
بملابس داخلية من الدانتيل المزخرف وحذاء بكعب عالٍ وردي، فيما بدت "صناديق هيرميس" البرتقالية الشهيرة مكدّسة في الأسفل، في إشارة إلى هدايا ضخمة قد تجعل بناتها "موضع حسد" بين أصدقائهن. (metro)
