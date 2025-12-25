فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)

مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المتحدة، يقدم المشاهير لمحة للجماهير عن كيفية قضاء يوم ، سواء كان ذلك بالدفء في ملابس النوم أو على شاطئ في مكان استوائي. بينما فضل بعض النجوم البقاء في أماكنهم والاستمتاع بأجواء عيد الميلاد الدافئة، قام آخرون بحزم حقائبهم بحثاً عن مناخات أكثر دفئاً أو مغامرات احتفالية في الخارج.



وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور لرحلات فاخرة، ورحلات عائلية، وهروب شتوي بعيدًا عن ظروف المتجمدة.





وجاء الانفصال في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تصدر نجمة البوب لاحقًا ألبومًا مستندًا إلى انهيار زواجهما، مع تلميحات عديدة إلى وجود "خيانة" من جانبه.



وفي صور نشرتها عبر "إنستغرام"، ظهرت ليلي ألين بجانب بملابس داخلية من الدانتيل المزخرف وحذاء بكعب عالٍ وردي، فيما بدت "صناديق هيرميس" البرتقالية الشهيرة مكدّسة في الأسفل، في إشارة إلى هدايا ضخمة قد تجعل بناتها "موضع حسد" بين أصدقائهن. (metro) في السياق، تصدّرت الفنانة قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد، بعدما شاركت متابعيها لقطات من أول عيد ميلاد لها كعزباء رسميًا عقب انفصالها عن .