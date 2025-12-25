تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى.. نهاية زواج استمر 21 عامًا

Lebanon 24
25-12-2025 | 15:28
Doc-P-1459943-639022988243484009.webp
Doc-P-1459943-639022988243484009.webp photos 0
انفصل الفنان المصري شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى رسميًا بعد زواج دام 21 عامًا وأسفر عن طفلين، وفق ما نقلت "العربية.نت" عن مصدر مقرّب من سلامة.

وبحسب المصدر، جاء الطلاق بعد أكثر من عام من الخلافات بين الزوجين، رغم محاولات مقربين للتوفيق بينهما. وأوضح أن سلامة حضر إلى منزل الزوجية برفقة المأذون، فيما حضر والد داليا مصطفى، وتم استكمال إجراءات الطلاق بعد الاتفاق على التفاصيل المنظمة لحياتهما، مع الأخذ في الاعتبار أن نجليهما لا يزالان في مراحل تعليمية مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن داليا مصطفى تأثرت بعد انتهاء الإجراءات، لافتًا إلى أنها فضّلت عدم حضور نجليها تفاصيل الطلاق، وطلبت منهما التوجه إلى أحد الأقارب إلى حين إتمام الانفصال، خصوصًا أن الإجراءات جرت داخل المنزل الذي تقيم فيه مع طفليها.

ويذكر أن شريف سلامة تعرّف إلى داليا مصطفى خلال دراستها في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا عام 2004، وأنجبا ابنتهما سلمى ثم ابنهما سليم بعد عامين. كما أفاد المصدر بأن خلافًا كبيرًا تجدد بينهما قبل نحو عام، وغادر سلامة منزل الزوجية قبل أن يُحسم الانفصال رسميًا.
