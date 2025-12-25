بسبب الذكاء الاصطناعي.. ثورة من الفنانيين على ماسك

أضافت منصة "أكس" محرّر صور مدمجًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعتمد على نموذج "Grok"، ما أثار موجة اعتراضات من بعض المستخدمين وتهديدات بهجر المنصة.



وبحسب موقع "DTF"، ستكون الميزة متاحة مجانًا، وتتيح تعديل الصور مباشرة من صفحة الأخبار عبر الضغط على أيقونة مخصّصة وإدخال طلب نصّي، مع إمكانية تعديل عناصر محددة في الصورة أو إعادة تصميمها بالكامل، على أن تُنشر النتائج في التعليقات على المنشور الأصلي.



وأشار الموقع إلى أن الابتكار قوبل بانتقادات حادة من فنانين ومصممين اعتبروا أنه يسمح بمعالجة الصور من دون موافقة أصحابها، بما يفتح الباب أمام استخدام غير مُصرّح به للأعمال. وذكر أن بعض المؤلفين بدأوا بحذف منشوراتهم وأعلنوا انتقالهم إلى منصات بديلة بينها "بلو سكاي"، فيما دعا آخرون "X" إلى إضافة خيار يمنع تعديل الصور لتمكين المبدعين من استخدام المحتوى الذي ينشرونه.



وفي وقت سابق، ورد أن منصة "Grok" التابعة لإيلون تفوقت على "ChatGPT" و"Google Gemini".

