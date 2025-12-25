زوجة عمرو دياب السابقة تريد تقطيع جواز سفر ابنتها.. ما السبب؟

تصدرت الفنانة مؤشرات البحث عقب تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ET"، قالت فيها إنها قد تُقدم على "تقطيع" جواز سفر ابنتها نور ، بعد أن استقرت معها في مصر خلال عام 2025.



وأوضحت رضا أنها نجحت في إقناع ابنتها بالعيش في مصر هذا العام، مبررة ذلك بخوفها عليها بسبب الحوادث التي تتعرض لها الفتيات في ، خصوصًا أنها كانت تعيش هناك بمفردها.

وأضافت أن حديثها عن "تقطيع الباسبور" جاء على سبيل المزاح، مشيرة إلى أنها استمتعت بوقتها مع نور ولا تريدها أن تغادر من جديد.