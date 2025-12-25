تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

زوجة عمرو دياب السابقة تريد تقطيع جواز سفر ابنتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:02
Doc-P-1459949-639023007054963846.png
Doc-P-1459949-639023007054963846.png photos 0
تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث عقب تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ET"، قالت فيها إنها قد تُقدم على "تقطيع" جواز سفر ابنتها نور عمرو دياب، بعد أن استقرت معها في مصر خلال عام 2025.

وأوضحت شيرين رضا أنها نجحت في إقناع ابنتها بالعيش في مصر هذا العام، مبررة ذلك بخوفها عليها بسبب الحوادث التي تتعرض لها الفتيات في لندن، خصوصًا أنها كانت تعيش هناك بمفردها.
 
وأضافت أن حديثها عن "تقطيع الباسبور" جاء على سبيل المزاح، مشيرة إلى أنها استمتعت بوقتها مع نور ولا تريدها أن تغادر من جديد.
