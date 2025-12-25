تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب الحجاب.. ممثلة إيرانية تتحدى القوانين

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:13
أعلنت الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتزال التمثيل احتجاجًا على قانون الحجاب الإلزامي في إيران، مؤكدة أنها لن تشارك في أعمال تُفرض فيها عليها هذه القاعدة.

وجاء موقف عليدوستي في حديث ضمن فيلم وثائقي عن حياتها للمخرجة بيجاه أهانجراني، إذ قالت: "لن أمثل في أي أفلام وأنا أرتدي الحجاب، تحت أي ظرف". وأضافت أنها "لن تمثل في أي فيلم إيراني مرتدية الحجاب مجددًا"، مشيرة إلى أنها "لا تندم على قرارها".
نجمة سينما إيرانية تعتزل التمثيل احتجاجا على "قانون الحجاب الإلزامي"

وأوضحت أنها ستكرّس وقتها لأنشطة أخرى طالما استمر تطبيق قانون الحجاب، ووصفت احتجاجات أيلول 2022 بقيادة النساء بأنها "انفجار اجتماعي" طالبت فيه الأمة بإنهاء قانون الحجاب الإلزامي، معتبرة أن الظهور في الأفلام مع ارتداء الحجاب في هذه الظروف سيكون "مهزلة" ترفض دعمها.

وكانت عليدوستي قد اعتُقلت في كانون الأول 2022 على خلفية حركة الاحتجاج، قبل أن تُفرج السلطات الإيرانية عنها في 4 كانون الثاني. (روسيا اليوم)
ترانه عليدوستي

روسيا اليوم

الإيرانية

الإيراني

القاعدة

روسيا

إيران

إيرا

