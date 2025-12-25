تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

من دفء البيت العائلي إلى قلوب مُحبة... الميلاد كما تراه ماجدة الرومي

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:20
«ليلة الميلاد، في كنف ودفء البيت العائلي، قلوب مُحِبّة، ضحكات وأفراح وجمعة الأحبة… ميلاد مجيد».  
بهذه الكلمات الدافئة، نشرت السيدة ماجدة الرومي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رسالة حملت الكثير من الحب والرجاء، والسلام في زمن الفوضى وتفكك الروابط الاجتماعية.  

واحتفلت الرومي بعيد الميلاد في بيت والدها الموسيقار الكبير حليم الرومي، في بلدة كفرشيما، وسط أجواء عائلية جمعتها بشقيقها عوض وشقيقتها منى، حيث غلب الدفء وروح العائلة على اللقاء.  
رسالة الرومي جاءت لتواكب أجواء العيد، وتذكّر بمعاني المحبة والفرح التي يجمعها الميلاد، حيث تتلاقى العائلة حول المزود البسيط، تمامًا كما تقول الترتيلة الميلادية الشهيرة:  
«يا هالطفل النايم بمزود صغير  
تلج وطقس غايم بردان وفقير  
شو بقدر قدّملك تتدفى بهالعيد  
رح قدّملك قلبي كل ليالي العيد».  

وبين دفء البيت العائلي وبساطة المزود، أرادت الرومي أن تؤكد أن الميلاد هو مناسبة لتجديد الإيمان بالسلام، المحبة، والفرح المشترك الذي يبدأ من المجتمع الصغير، بيت الأهل والأحباب.
 
السيدة ماجدة الرومي

السيدة ماجدة

حليم الرومي

فيسبوك

الرومي

ماجدة

