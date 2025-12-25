من دفء البيت العائلي إلى قلوب مُحبة... الميلاد كما تراه ماجدة الرومي

«ليلة الميلاد، في كنف ودفء البيت العائلي، قلوب مُحِبّة، ضحكات وأفراح وجمعة الأحبة… ميلاد مجيد».

بهذه الكلمات الدافئة، نشرت عبر صفحتها الرسمية على رسالة حملت الكثير من الحب والرجاء، والسلام في زمن الفوضى وتفكك الروابط الاجتماعية.



واحتفلت بعيد الميلاد في بيت والدها الموسيقار الكبير ، في بلدة كفرشيما، وسط أجواء عائلية جمعتها بشقيقها عوض وشقيقتها منى، حيث غلب الدفء وروح العائلة على اللقاء.

رسالة الرومي جاءت لتواكب أجواء العيد، وتذكّر بمعاني المحبة والفرح التي يجمعها الميلاد، حيث تتلاقى العائلة حول المزود البسيط، تمامًا كما تقول الترتيلة الميلادية الشهيرة:

«يا هالطفل النايم بمزود صغير

تلج وطقس غايم بردان وفقير

شو بقدر قدّملك تتدفى بهالعيد

رح قدّملك قلبي كل ليالي العيد».



وبين دفء البيت العائلي وبساطة المزود، أرادت الرومي أن تؤكد أن الميلاد هو مناسبة لتجديد الإيمان بالسلام، المحبة، والفرح المشترك الذي يبدأ من المجتمع الصغير، بيت الأهل والأحباب.

