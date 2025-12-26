بعد إصابته بالسرطان.. هذا ما قاله فنان شهير عن المرض (فيديو)

تحدث الملحن والفنان مصطفى عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه "فرح بخبر الإصابة خصوصًا أن المرض أعاده طفلًا، كما قال.



وقال مصطفى في لقاء مع الإعلامي إن "المرض منحة وأزال جميع الشهوات والرغبات من نفسه، وجعله في حالة صفاء بحيث وجد نفسه يبدأ من جديد".

وأشار إلى ان إصابته بالسرطان جعلته يمسح كل ما مضى ويعود بتاع زمان حيث شعر أن الله أعطاه الموهبة لنشر الخير والسلام وليس المعارك والصوت العالي".



وأطل مصطفى في اللقاء بصحة جيدة ما يشير إلى بدء تعافيه من المرض.



وعاد مصطفى للتعاون الفني مع النجم في أغنيتي "خطفوني"، و"ابتدينا" واللتين حققتا نجاحا كبيرا في 2025.