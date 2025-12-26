تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد إصابته بالسرطان.. هذا ما قاله فنان شهير عن المرض (فيديو)
Lebanon 24
26-12-2025
|
02:52
تحدث الملحن والفنان
المصري عمرو
مصطفى عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه "فرح بخبر الإصابة خصوصًا أن المرض أعاده طفلًا، كما قال.
وقال مصطفى في لقاء مع الإعلامي
معتز الدمرداش
إن "المرض منحة وأزال جميع الشهوات والرغبات من نفسه، وجعله في حالة صفاء بحيث وجد نفسه يبدأ من جديد".
وأشار إلى ان إصابته بالسرطان جعلته يمسح كل ما مضى ويعود
عمرو مصطفى
بتاع زمان حيث شعر أن الله أعطاه الموهبة لنشر الخير والسلام وليس المعارك والصوت العالي".
وأطل مصطفى في اللقاء بصحة جيدة ما يشير إلى بدء تعافيه من المرض.
وعاد مصطفى للتعاون الفني مع النجم
عمرو دياب
في أغنيتي "خطفوني"، و"ابتدينا" واللتين حققتا نجاحا كبيرا في 2025.
