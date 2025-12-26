يُعاني من مشكلات في القلب.. نقل فنان شهير إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)

تم نقل الفنان المصري إلى أحد المستشفيات وذلك بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن حميدة تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.



وأوضحت أن حميدة يعاني من مشكلات بالقلب، ويخضع حاليًا للعلاج الطبي اللازم تحت إشراف فريق طبي مختص، مع استمرار المتابعة للاطمئنان على استقرار وضعه الصحي.