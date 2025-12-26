تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

طلب المساعدة.. نقل ممثل عربي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة (صورة)

Lebanon 24
26-12-2025 | 06:06
Doc-P-1460145-639023522478366917.png
Doc-P-1460145-639023522478366917.png photos 0
تعرّض الفنان القدير محيي إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي رعاية طبية عاجلة.

ووجّه إسماعيل "نداء استغاثة" طالبًا مساعدة المسؤولين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، في ظل ظروف صعبة يمرّ بها.

وسرعان ما تواصل معه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا تلبية احتياجاته وتوفير الدعم الكامل، كما تدخّل مباشرة لدى إدارة المستشفى لتأمين الرعاية اللازمة ومتابعة وضعه بدقة.

ومع تحسّن حالته بشكل طفيف، وبعد تأكيد الفريق الطبي عدم حاجته للبقاء في العناية المركزة، جرى نقله إلى غرفة خاصة لاستكمال العلاج.

وبحسب التقرير الطبي الرسمي الخاص بحالته، فهو يعاني من "جفاف شديد" تسبب في قصور بوظائف الكلى. كما أشار التقرير إلى تاريخ مرضي سابق يتمثّل في "جلطة دماغية"، إضافة إلى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في وقت سابق.
ننشر الصورة الأولى للفنان الكبير محيى إسماعيل من العناية المركزة - اليوم السابع

وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة والتحاليل المطلوبة، خلص الفريق الطبي إلى أن وضعه لا يستدعي الاستمرار في العناية المركزة، بل يحتاج إلى برنامج مكثّف لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي المستمر.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها تتابع الوضع الصحي للفنان محيي إسماعيل على مدار الساعة، وستبقى إلى جانبه حتى يتماثل للشفاء التام، ضمن التزامها دعم أعضائها في الأزمات الصحية والاجتماعية.
ويُعدّ محيي إسماعيل من أبرز وجوه الدراما المصرية، وله حضور طويل في السينما والتلفزيون ويحظى باحترام واسع داخل الوسط الفني. (روسيا اليوم)
نقابة المهن التمثيلية

روسيا اليوم

أشرف زكي

إسماعيل

المصرية

التزام

القدير

روسيا

