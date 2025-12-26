طلب المساعدة.. نقل ممثل عربي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة (صورة)

ووجّه إسماعيل "نداء استغاثة" طالبًا مساعدة المسؤولين وأعضاء ، في ظل ظروف صعبة يمرّ بها.وسرعان ما تواصل معه الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا تلبية احتياجاته وتوفير الدعم الكامل، كما تدخّل مباشرة لدى إدارة المستشفى لتأمين الرعاية اللازمة ومتابعة وضعه بدقة.ومع تحسّن حالته بشكل طفيف، وبعد تأكيد الفريق الطبي عدم حاجته للبقاء في العناية المركزة، جرى نقله إلى غرفة خاصة لاستكمال العلاج.وبحسب التقرير الطبي الرسمي الخاص بحالته، فهو يعاني من "جفاف شديد" تسبب في قصور بوظائف الكلى. كما أشار التقرير إلى تاريخ مرضي سابق يتمثّل في "جلطة دماغية"، إضافة إلى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في وقت سابق.وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة والتحاليل المطلوبة، خلص الفريق الطبي إلى أن وضعه لا يستدعي الاستمرار في العناية المركزة، بل يحتاج إلى برنامج مكثّف لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي المستمر.وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها تتابع الوضع الصحي للفنان محيي إسماعيل على مدار الساعة، وستبقى إلى جانبه حتى يتماثل للشفاء التام، ضمن التزامها دعم أعضائها في الأزمات الصحية والاجتماعية.ويُعدّ محيي إسماعيل من أبرز وجوه الدراما ، وله حضور طويل في السينما والتلفزيون ويحظى باحترام واسع داخل الوسط الفني. (روسيا اليوم)