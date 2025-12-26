نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي

استغاث عصام شعبان، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان ، بالرئيس ووزير الداخلية، مطالباً بالتدخل لوقف ما وصفه بتجاوزات التيك "كروان مشاكل".



وقال عصام شعبان، في فيديو متداول عبر حسابه على : "ابعدوا عني أنا وإخواتي كروان مشاكل وأسرته.. أبوس إيدكم ابعدوه عني".



وأضاف: "حضراتكم شايفين التريندات اللي بيعملها كروان مشاكل، وبيشتمنا، وكمان بيعتدي لفظياً على المرحوم والدي المطرب شعبان عبد الرحيم".



وتابع: "أبويا اتغلط فيه أكتر من مرة.. أبويا اللي كل أغانيه وطنية وشعبية للناس، واتغلط فيه من كروان مشاكل وعم علي".



وأشار عصام إلى عرض فيديو لـ"كروان مشاكل" قال فيه إنه كان يساعدهم على تصدّر أغانيهم للتريند، مجدداً مناشدته بوقف أي تجاوزات بحقه وبحق أسرته، قائلاً: "إحنا مش عايزين نتخانق مع حد".



وفي سياق آخر، كان "كروان مشاكل" أعلن ليلة السبت 20 كانون الأول 2025 خطوبته على حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال حفل عائلي اقتصر على عائلتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.



وتصدر "كروان مشاكل" تريند " " بعد إعلان الخطوبة، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر وجوده داخل أحد محال المجوهرات برفقة خطيبته وأفراد من الأسرتين، حيث بدا وهو يستعرض المصوغات الذهبية التي جرى شراؤها للمناسبة، وقال لمتابعيه: "يا جماعة أنا جبت الشبكة عقبال عندكم".



كما تعمد خلال بث مباشر ومقاطع مصورة تعريف الجمهور بأسرة خطيبته، في وقت طغت أجواء الاحتفال خلال المناسبة.





