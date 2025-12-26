تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1460238-639023674996499733.jpg
Doc-P-1460238-639023674996499733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استغاث عصام شعبان، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، مطالباً بالتدخل لوقف ما وصفه بتجاوزات التيك توكر "كروان مشاكل".

وقال عصام شعبان، في فيديو متداول عبر حسابه على فيسبوك: "ابعدوا عني أنا وإخواتي كروان مشاكل وأسرته.. أبوس إيدكم ابعدوه عني".

وأضاف: "حضراتكم شايفين التريندات اللي بيعملها كروان مشاكل، وبيشتمنا، وكمان بيعتدي لفظياً على المرحوم والدي المطرب شعبان عبد الرحيم".

وتابع: "أبويا اتغلط فيه أكتر من مرة.. أبويا اللي كل أغانيه وطنية وشعبية للناس، واتغلط فيه من كروان مشاكل وعم علي".

وأشار عصام إلى عرض فيديو لـ"كروان مشاكل" قال فيه إنه كان يساعدهم على تصدّر أغانيهم للتريند، مجدداً مناشدته وزارة الداخلية بوقف أي تجاوزات بحقه وبحق أسرته، قائلاً: "إحنا مش عايزين نتخانق مع حد".

وفي سياق آخر، كان "كروان مشاكل" أعلن ليلة السبت 20 كانون الأول 2025 خطوبته على حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال حفل عائلي اقتصر على عائلتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتصدر "كروان مشاكل" تريند "غوغل" بعد إعلان الخطوبة، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر وجوده داخل أحد محال المجوهرات برفقة خطيبته وأفراد من الأسرتين، حيث بدا وهو يستعرض المصوغات الذهبية التي جرى شراؤها للمناسبة، وقال لمتابعيه: "يا جماعة أنا جبت الشبكة عقبال عندكم".

كما تعمد خلال بث مباشر ومقاطع مصورة تعريف الجمهور بأسرة خطيبته، في وقت طغت أجواء الاحتفال خلال المناسبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرج اليوم عبد الرحيم دقلو في قوائم العقوبات (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 21:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

عبد الفتاح

عبد الرحيم

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:16 | 2025-12-26
Lebanon24
12:13 | 2025-12-26
Lebanon24
09:21 | 2025-12-26
Lebanon24
06:06 | 2025-12-26
Lebanon24
03:57 | 2025-12-26
Lebanon24
02:52 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24