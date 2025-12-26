ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)

نعت الممثلة عبر حسابها على منصة “إكس” الشاب هاشم الحلو، أحد أفراد عائلة مسلسل ع أمل، الذي توفى منذ يومين إثر عارض صحي مفاجئ.



وعبّرت في منشورها عن حزنها الشديد لفقدانه، واصفةً إياه بالشاب المحترف والموهوب، والمحب لعمله، لا سيما في مجالي الديكور والتصوير، مؤكدةً أنه كان صاحب ذوق رفيع ومحبة كبيرة من محيطه.



وختمت بو غصن نعيها بتوجيه التعازي لعائلته، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح أهله الصبر والسلوان.

