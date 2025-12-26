تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)

Lebanon 24
26-12-2025 | 12:13
نعت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة “إكس” الشاب هاشم الحلو، أحد أفراد عائلة مسلسل ع أمل، الذي توفى منذ يومين إثر عارض صحي مفاجئ.

وعبّرت بو غصن في منشورها عن حزنها الشديد لفقدانه، واصفةً إياه بالشاب المحترف والموهوب، والمحب لعمله، لا سيما في مجالي الديكور والتصوير، مؤكدةً أنه كان صاحب ذوق رفيع ومحبة كبيرة من محيطه.

وختمت بو غصن نعيها بتوجيه التعازي لعائلته، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح أهله الصبر والسلوان.
 
ماغي بو غصن لزوجها جمال سنان: "تبقى حبيبي وصديقي ورفيق دربي"
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور برقم وباب مغلق (صورة)
ماغي بو غصن تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يعلق (صورة)
ماغي بو غصن عن فترة مرضها الخطير: "فقدت الذاكرة وبطل فيي لا إمشي ولا اكل"
