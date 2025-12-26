تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
تغيير اسم مسلسل الحب والحرب إلى تحت الحصار
Lebanon 24
26-12-2025
|
16:16
غير صناع مسلسل الحب والحرب اسمه إلى مسلسل تحت الحصار، ليعرض المسلسل والذي تلعب بطولته
منة شلبي
وإياد
نصار
، ليعرض في
رمضان
على شاشات المتحدة.
مسلسل تحت الحصار من بطولة النجمين منة شلبى وإياد نصار، ويشارك في بطولة مسلسل تحت الحصار نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، منهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين
من مصر
والأردن وفلسطين.
المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول
قصة حب
تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.
مسلسل تحت الحصار، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية
الاختيار
و"الحشاشين". (اليوم السابع)
Advertisement
منة شلبي
الاختيار
الأردن
من مصر
فلسطين
قصة حب
رمضان
الحص
