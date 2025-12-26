تغيير اسم مسلسل الحب والحرب إلى تحت الحصار

غير صناع مسلسل الحب والحرب اسمه إلى مسلسل تحت الحصار، ليعرض المسلسل والذي تلعب بطولته وإياد ، ليعرض في على شاشات المتحدة.مسلسل تحت الحصار من بطولة النجمين منة شلبى وإياد نصار، ويشارك في بطولة مسلسل تحت الحصار نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، منهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين والأردن وفلسطين.المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.مسلسل تحت الحصار، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية و”الحشاشين”. (اليوم السابع)