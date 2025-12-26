تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تغيير اسم مسلسل الحب والحرب إلى تحت الحصار

Lebanon 24
26-12-2025 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1460357-639023879855933318.jpeg
Doc-P-1460357-639023879855933318.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غير صناع مسلسل الحب والحرب اسمه إلى مسلسل تحت الحصار، ليعرض المسلسل والذي تلعب بطولته منة شلبي وإياد نصار، ليعرض في رمضان على شاشات المتحدة.

مسلسل تحت الحصار من بطولة النجمين منة شلبى وإياد نصار، ويشارك في بطولة مسلسل تحت الحصار نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، منهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

مسلسل تحت الحصار، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار و”الحشاشين”. (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجهات اللبنانية لم ترد على اقتراح حزب الله تغيير اسم "القرض الحسن" (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير اسم الوزارة "ضرب جنون"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. تغيير اسم وزارة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24

منة شلبي

الاختيار

الأردن

من مصر

فلسطين

قصة حب

رمضان

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:16 | 2025-12-26
Lebanon24
12:13 | 2025-12-26
Lebanon24
10:36 | 2025-12-26
Lebanon24
09:21 | 2025-12-26
Lebanon24
06:06 | 2025-12-26
Lebanon24
03:57 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24