Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

لم تكن مجرد "حادث".. وفاة غامضة في موقع تصوير مسلسل تركي شهير!

Lebanon 24
27-12-2025 | 00:34
Doc-P-1460434-639024177121766709.jpg
Doc-P-1460434-639024177121766709.jpg photos 0
توفي أحد العاملين في كواليس المسلسل التركي عيناك كالبحر الأسود (Gözleri Karadeniz) الذي اختتم عرضه على قناة atv في 16 كانون الأول الجاري ما تسبب بجدل واسع بعد تصريحات مثيرة من نجم العمل كرم أرزلان أوغلو.

وقال كرم في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن وفاة أحمد أمين يافوك، أحد موظفي الإنتاج في المسلسل لم تكن مجرد "حادث" كما تناقلته وسائل الإعلام، بل كانت نتيجة اعتداء جسدي عنيف داخل غرفة الفندق التي كان يقيم فيها.

وأشار أوغلو إلى أن يافوك كان برفقة زميل له على خلاف سابق مع أشخاص آخرين، وأن هذا الزميل ذهب لمواجهة هؤلاء الأشخاص، بينما حاول يافوك التدخل لفصل النزاع وتهدئة الأمور.

وعندما لم يتمكن يافوك من السيطرة على الموقف، اتصل بمنسق الإنتاج طالباً المساعدة، وعند وصول الفريق إلى موقع الحادث، وُجد يافوك في حالة حرجة بعد تعرضه للضرب.

ووفقاً لتصريحات أرزلان أوغلو، فقد بقي يافوك في حالة غيبوبة لمدة أسبوع كامل قبل أن يفارق الحياة، مؤكداً أن الأخبار المتداولة حول سقوطه أو إصابته عرضاً لا تعكس الحقيقة.

وأكد النجم التركي على ضرورة عدم التكتم على الواقعة، وأن يتم التحقيق فيها بكل الشفافية، داعياً السلطات القضائية والأمنية إلى متابعة التحقيقات بكل شمولية وصرامة.




وسائل الإعلام

البحر الأسود

أحمد أمين

قناة atv

تركي على

التركي

أوغلو

الترك

