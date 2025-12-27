تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
يكبرها بـ 20 عاماً.. النجم الشهير يستعد لطلب يد حبيبته عارضة الأزياء قريباً
Lebanon 24
27-12-2025
|
02:14
من المتوقع ان يخطو النجم الأميركي
برادلي كوبر
خطوة مهمة في خططه لطلب يد عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني
جيجي حديد
بعد عامين من علاقتهما.
وفي هذا الإطار نقلت صحيفة "
ديلي
ميل" عن مصدرٍ مقربٍ من والدة
جيجي
، يولاندا، قوله: "طلب
برادلي
يد جيجي من والدتها يولاندا".
وأضاف المصدر: "يريد برادلي أن تعرف مدى جدّيته تجاه جيجي وكيف يخطّط لبناء أسرةٍ مستقرةٍ معها في
نيويورك
".
وأوضح: "والدتها، يولاندا، موافقةٌ على الأمر، لذا كان القرار بديهياً. لكن إخبار جيجي والدها
محمد حديد
برغبتها في الزواج من برادلي خطوةٌ كبيرةٌ، فهي أكثر رسميةً بكثير".
وأفادت الصحيفة بأن نجم فيلم "هانغ أوفر" أبلغ أيضاً والدته، غلوريا كامبانو، بخططه لطلب يد جيجي حديد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "السبب الرئيس" وراء رغبة
الثنائي
في الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى جديد هو تربية أطفالهما معاً.
يُذكر ان
كوبر
يكبر حديد بـ 20 عاما.
