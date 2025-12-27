يكبرها بـ 20 عاماً.. النجم الشهير يستعد لطلب يد حبيبته عارضة الأزياء قريباً

من المتوقع ان يخطو النجم الأميركي خطوة مهمة في خططه لطلب يد عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بعد عامين من علاقتهما.

وفي هذا الإطار نقلت صحيفة " ميل" عن مصدرٍ مقربٍ من والدة ، يولاندا، قوله: "طلب يد جيجي من والدتها يولاندا".



وأضاف المصدر: "يريد برادلي أن تعرف مدى جدّيته تجاه جيجي وكيف يخطّط لبناء أسرةٍ مستقرةٍ معها في ".



وأوضح: "والدتها، يولاندا، موافقةٌ على الأمر، لذا كان القرار بديهياً. لكن إخبار جيجي والدها برغبتها في الزواج من برادلي خطوةٌ كبيرةٌ، فهي أكثر رسميةً بكثير".



وأفادت الصحيفة بأن نجم فيلم "هانغ أوفر" أبلغ أيضاً والدته، غلوريا كامبانو، بخططه لطلب يد جيجي حديد.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "السبب الرئيس" وراء رغبة في الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى جديد هو تربية أطفالهما معاً.



يُذكر ان يكبر حديد بـ 20 عاما.



