أصبحا شابين يُشبهان والدهما جيسكار ابي نادر.. هكذا احتفل ابنا نادين الراسي بعيد الميلاد (صورة)

نشر الممثل جيسكار صورة عبر حسابه الخاص على أطل فيها برفقة ابنيه وكارل وذلك احتفالا بعيد الميلاد.



وعلّق جيسكار على الصورة بالقول: "ميلادي أنا" في إشارة إلى رمزية اللحظة العائلية بالنسبة له.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لجيسكار وابنيه ميلاد مجيدا، وأشار العديد منهم إلى الشبه الكبير بينه وبين أولاده.



يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من بشأن حضانة ابنيهما.



وكانت نادين فاجأت جمهورها خلال الأيام الماضية بإعلان دخولها في علاقة عاطفية جديدة، مؤكدةً ارتباطها رسميًا برجل من خارج الوسط الفني، مع حرصها على إبقاء هويته بعيدة عن الأضواء احترامًا لخصوصيته.