Najib Mikati
أصبحا شابين يُشبهان والدهما جيسكار ابي نادر.. هكذا احتفل ابنا نادين الراسي بعيد الميلاد (صورة)

Lebanon 24
27-12-2025 | 03:48
نشر الممثل جيسكار ابي نادر صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام أطل فيها برفقة ابنيه مارسيل وكارل وذلك احتفالا بعيد الميلاد.

وعلّق جيسكار على الصورة بالقول: "ميلادي أنا" في إشارة إلى رمزية اللحظة العائلية بالنسبة له.
 
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لجيسكار وابنيه ميلاد مجيدا، وأشار العديد منهم إلى الشبه الكبير بينه وبين أولاده. 

يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من الممثلة نادين الراسي بشأن حضانة ابنيهما.

وكانت نادين فاجأت جمهورها خلال الأيام الماضية بإعلان دخولها في علاقة عاطفية جديدة، مؤكدةً ارتباطها رسميًا برجل كويتي من خارج الوسط الفني، مع حرصها على إبقاء هويته بعيدة عن الأضواء احترامًا لخصوصيته.

الممثلة نادين

نادين الراسي

عيد الميلاد

انستغرام

ابي نادر

مارسيل

كويتي

