لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد تعرّضه لوعكة صحية أقلقت الجمهور.. الفنان الشهير يُغادر المستشفى (صورة)
Lebanon 24
27-12-2025
|
04:51
photos
نشر الناقد السينمائي المصري أسامة عبدالفتاح صورة له بصحبة الفنان
محمود حميدة
في ظهوره الأول فور مغادرته للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.
وعلق على الصورة كاتبًا: "الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى
صباح اليوم
عائدًا الى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه".
يُذكر أن محمود حميدة شارك في بطولة مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.
