بعد تعرّضه لوعكة صحية أقلقت الجمهور.. الفنان الشهير يُغادر المستشفى (صورة)

نشر الناقد السينمائي المصري أسامة عبدالفتاح صورة له بصحبة الفنان في ظهوره الأول فور مغادرته للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.



وعلق على الصورة كاتبًا: "الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى عائدًا الى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه".

يُذكر أن محمود حميدة شارك في بطولة مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.





