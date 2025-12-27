بعد صراع مع المرض... مُخرج عربيّ بارز في ذمة الله

توفي المخرج المصري الكبير داوود ، أحد أبرز صناع السينما والعربية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 78 عاما، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتعرض داوود عبد السيد، لوعكة صحية خلال الأشهر الأخيرة، وكان يخضع للعلاج في منزله، جانب إجراء جلسات الكلوي أسبوعية.



وداوود عبد السيد أحد أعمدة السينما المصرية المعاصرة، وُلد في 23 تشرين الثاني 1946، تخرج في قسم الإخراج عام 1967.

ومن أبرز أعماله الخالدة فيلم "الكيت كات" أحد أيقونات السينما المصرية، و"أرض الخوف: و"مواطن ومخبر وحرامي" و"«رسائل البحر"، وكانت آخر أعماله فيلم "قدرات غير عادية" الذي صدر عام 2015 وجمع فيه بين التأليف والإخراج. (روسيا اليوم)