Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... مُخرج عربيّ بارز في ذمة الله

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:03
توفي المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد، أحد أبرز صناع السينما المصرية والعربية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 78 عاما، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
 
وتعرض داوود عبد السيد، لوعكة صحية خلال الأشهر الأخيرة، وكان يخضع للعلاج في منزله، جانب إجراء جلسات الغسيل الكلوي أسبوعية.

وداوود عبد السيد أحد أعمدة السينما المصرية المعاصرة، وُلد في 23 تشرين الثاني 1946، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967.
 
ومن أبرز أعماله الخالدة فيلم "الكيت كات" أحد أيقونات السينما المصرية، و"أرض الخوف: و"مواطن ومخبر وحرامي" و"«رسائل البحر"، وكانت آخر أعماله فيلم "قدرات غير عادية" الذي صدر عام 2015 وجمع فيه بين التأليف والإخراج. (روسيا اليوم) 
 
مشوار حافل بالنجاحات الفنية وصولا للاعتزال.. داوود عبد السيد في ميلاده الـ77 مخرج للأعمال المؤثرة | <a class='entities-links' href='/entity/2892198416/المصري-اليوم/ar/1?utm_term=PublicFigures-المصري-اليوم&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المصري-اليوم&id=307792&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المصري اليوم</a>
 
داود عبد السيد: الجمهور بات مختلفاً ولا تراجع عن قرار الاعتزال
المعهد العالي للسينما

المعهد العالي

المصري اليوم

روسيا اليوم

عبد السيد

المصرية

كيت كات

الغسيل

