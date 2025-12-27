ما آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة؟

كشف الناقد السينمائي المصري أسامة عن تطورات الحالة الصحية للفنان ، بعدما تعرّض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في ؛ إثر معاناته من مشكلة في القلب.



ونشر عبد صورة تجمعه بحميدة عبر حسابه على ، معلنًا أن الفنان الكبير غادر المستشفى صباح السبت وعاد إلى منزله وهو في حالة صحية جيدة، موجّهًا رسالة طمأنة إلى محبيه.



ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور حميدة، الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء.



ووفق مقربين من الفنان، فإن المشكلة الصحية ليست جديدة وتتكرر من حين لآخر، وأن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء وقائي للسيطرة على الوضع سريعًا ومنع أي مضاعفات.

