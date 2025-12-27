تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

ما آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
كشف الناقد السينمائي المصري أسامة عبد الفتاح عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة، بعدما تعرّض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة؛ إثر معاناته من مشكلة في القلب.

ونشر عبد الفتاح صورة تجمعه بحميدة عبر حسابه على فيسبوك، معلنًا أن الفنان الكبير غادر المستشفى صباح السبت وعاد إلى منزله وهو في حالة صحية جيدة، موجّهًا رسالة طمأنة إلى محبيه.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور حميدة، الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء.

ووفق مقربين من الفنان، فإن المشكلة الصحية ليست جديدة وتتكرر من حين لآخر، وأن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء وقائي للسيطرة على الوضع سريعًا ومنع أي مضاعفات.
