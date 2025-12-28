هذه هي ثروة بطل "هاري بوتر"

كشفت شركة "جيلمور جاكوبس" تفاصيل ثروة النجم ، المعروف بدوره في سلسلة أفلام " "، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 102 مليون جنيه إسترليني (نحو 137.7 مليون دولار) حتى 31 آذار 2025.



وبحسب الأرقام الواردة، تتوزع على استثمارات بقيمة 87.48 مليون دولار، و27.78 مليون دولار مستحقة الدفع، و18.63 مليون دولار نقداً، إضافة إلى 4.73 مليون دولار في العقارات الاستثمارية. كما يستثمر رادكليف 67.37 مليون دولار في و19.17 مليون دولار في أسهم شركات يملكها.



وتعود شركة "جيلمور جاكوبس" إلى عام 2000، قبل عام من إصدار فيلم "Harry Potter and the Philosopher's Stone"، إذ سُجلت كشركة إبداع فني باسم والديه. وبدأت بأرباح متواضعة بلغت 130 ألف دولار في سنتها الأولى، ثم ارتفعت قيمتها الصافية تدريجياً لتسجل: 17.27 مليون دولار في 2008، و41.85 مليون دولار في 2011، و63.45 مليون دولار في 2012، و77.90 مليون دولار في 2014، و86 مليون دولار في 2016، و102.6 مليون دولار في 2018، و123 مليون دولار في 2022، و130 مليون دولار في 2024.



وعلى الصعيد الفني، يستعد رادكليف للعودة إلى الدراما التلفزيونية عبر مسلسل كوميدي جديد بعنوان "The Fall and Rise of Reggie Dinkins"، بمشاركة وتينا فاي، حيث يؤدي شخصية "آرثر توبين" مخرج وثائقي حائز على جوائز، يتابع قصة لاعب NFL سابق يُدعى "ريجي" تراجعت مسيرته بعد فضيحة مراهنة، في محاولة لإعادة الاعتبار له عبر فيلم وثائقي. (العين)

