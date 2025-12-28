بعدما أطلت في فيديو من داخل أحد المراكز… هل أجرت هذه الممثلة عمليات تجميل؟

تضمن الفيديو مشهدين: الأول أطلت فيه وفاء مكي مرتدية الملابس الطبية المعقمة قبل الحقن، والثاني أطلت نفسها بملابسها العادية وملامح محسّنة بشكل واضح.وخلال الفيديو، علّقت وفاء مكي مازحة: "المخرج هيموتني علشان قال لي سيبي وشك كده، هيتفاجئ.. كل سنة وأنتم طيبين".وتعليقًا على الجدل الذي أثاره الفيديو، أكدت وفاء مكي،في حديث صحافي، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.وأوضحت أن الأمر اقتصر فقط على حقنة تجميلية: "معملتش أي عمليات تجميل ولا شفط ولا نفخ".