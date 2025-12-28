تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد حفله في ابو ظبي.. كاظم الساهر يعد ألبوماً شبابياً

Lebanon 24
28-12-2025 | 13:05
كشف المطرب العراقي كاظم الساهر عن انتهائه من تسجيل ألبوم غنائي جديد، يغلب عليه طابع الأغنية العراقية، ويقدم فيه أغنيات تناسب الشباب والأجيال الجديدة.

وقال الساهر للصحفيين في أبوظبي، الأحد إنه سعيد جدا بالألبوم الجديد الذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء، مشيراً إلى أن الألبوم حالياً في مرحلة اللمسات النهائية من قبل الشركة المنتجة تمهيداً لطرحه للجمهور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)
كما أضاف أنه يفكر دوماً في آراء جمهوره منذ 35 عاماً، لأنه يعتبره عائلته ويحاسبه على كل أغنية جديدة يطرحها، لذلك يحرص على أن تخرج كل كلمة في أغنياته ونغمة ولحن بأفضل صورة.

إلى ذلك، تمنى الساهر أن يحل عام 2026 حاملاً معه الخير والسلام للعالم، وأن يقدم أعمالا غنائية جديدة ترضي جمهوره من مختلف الأعمار.

وقدم المطرب العراقي حفلا فنيا كبيرا مساء أمس السبت على مسرح الاتحاد أرينا بأبوظبي، استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، شاركه فيه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وقدم الساهر والجسمي مجموعة من أغنياتهما القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي قدرته شركة (مومنتس ايفنتس) المنظمة للحفل، بأنه يزيد عن ستة آلاف شخص من مختلف الجنسيات.
خليل كاظم بك الخليل
خليل كاظم بك الخليل
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
جيسيكا عازار برفقة نجم تركي شهير في أبو ظبي (فيديو)
الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

كاظم الساهر

الإماراتي

الألمانية

العراقية

الإمارات

العراقي

