فنون ومشاهير
من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل
Lebanon 24
29-12-2025
|
00:49
photos
حسم الممثل المصري
محمد عادل إمام
الجدل الدائر منذ أيام حول الفنان الأعلى أجرا في الوسط الفني، بعد تصريح البعض عن هذا الموضوع.
الأعلى أجرا
فقد نسبت بعض التصريحات لإمام قوله إنه الأعلى أجرا في الوسط الفني، وهو ما حرص على توضيحه عبر صفحته الرسمية على "
فيسبوك
".
وكتب إمام قائلا "طيب عشان بس نحسم الجدل، لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا مقولتهاش..
عادل إمام
مازال الأعلى أجرا في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".
وتابع تعليقه مردفاً: "في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات، ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور".
لكنه مازحهم قائلا "بس ده ما يمنعش إن أنا برضوا الأعلى أجرا فيهم"، ثم وجه إليهم التحية قائلا "تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا عشان نسعدكم.. ربنا يوفق الجميع".
ثم اختتم منشوره أن "هذا البوست مجرد مزاح مع أصحابه ومحبيه"، ليشارك الجمهور بتعليقاته الموجهة إلى الزعيم عادل إمام الغائب عن الظهور منذ سنوات، معربين عن حبهم وافتقادهم له.
