للعام الثالث.. لبلبة خارج السباق الرمضاني لهذا السبب

كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، ليكون العام الثالث على التوالي الذي تتغيب فيه عن التواجد في ، حيث كان آخر ظهور رمضاني لها من خلال مسلسل " "، والذي عرض في 2023 وكان من بطولة وآسر ياسين.



وقالت لبلبة في تصريحات خلال تواجدها في الخاص لفيلم "الملحد": "عُرض عليَّ أكثر من عمل للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، ولكني اعتذرت بسبب ضعف الأعمال وأتمنى لكل زملائي التوفيق في السباق الرمضاني المقبل".



وعن غيابها طوال السنوات الثلاث الماضية قالت: "مش لاقية حاجة مناسبة لتاريخي علشان أظهر بيها في رمضان".

Advertisement