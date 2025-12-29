تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
للعام الثالث.. لبلبة خارج السباق الرمضاني لهذا السبب
Lebanon 24
29-12-2025
|
03:01
كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، ليكون العام الثالث على التوالي الذي تتغيب فيه عن التواجد في
دراما رمضان
، حيث كان آخر ظهور رمضاني لها من خلال مسلسل "
الكتيبة 101
"، والذي عرض في
رمضان
2023 وكان من بطولة
عمرو يوسف
وآسر ياسين.
وقالت لبلبة في تصريحات خلال تواجدها في
العرض
الخاص لفيلم "الملحد": "عُرض عليَّ أكثر من عمل للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، ولكني اعتذرت بسبب ضعف الأعمال وأتمنى لكل زملائي التوفيق في السباق الرمضاني المقبل".
وعن غيابها طوال السنوات الثلاث الماضية قالت: "مش لاقية حاجة مناسبة لتاريخي علشان أظهر بيها في رمضان".
