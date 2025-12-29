تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

للعام الثالث.. لبلبة خارج السباق الرمضاني لهذا السبب

Lebanon 24
29-12-2025 | 03:01
كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، ليكون العام الثالث على التوالي الذي تتغيب فيه عن التواجد في دراما رمضان، حيث كان آخر ظهور رمضاني لها من خلال مسلسل "الكتيبة 101"، والذي عرض في رمضان 2023 وكان من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين.

وقالت لبلبة في تصريحات خلال تواجدها في العرض الخاص لفيلم "الملحد": "عُرض عليَّ أكثر من عمل للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، ولكني اعتذرت بسبب ضعف الأعمال وأتمنى لكل زملائي التوفيق في السباق الرمضاني المقبل".

وعن غيابها طوال السنوات الثلاث الماضية قالت: "مش لاقية حاجة مناسبة لتاريخي علشان أظهر بيها في رمضان".
مواضيع ذات صلة
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
