فنون ومشاهير
برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
29-12-2025
|
03:25
photos
نشرت الفنانة
المصرية
زينة رسالة غامضة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، انتقدت فيها "تغير النفوس"، ما أثار تكهنات متابعيها.
فقد أثارت زينة جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، برسالة انتقدت فيها سوء النوايا، دون تحديد تفاصيل أو أشخاص، ما دفع المتابعين للتساؤل عن المقصود.
وكتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "الزمن تغيّر، وأصبح الخطأ والسقوط شرطاً لإرضاء بعض الأشخاص.. لن أغيّر مبادئي مهما حدث، وأتحمل تبعات مواقفي وحدي".
وكانت الممثلة المصرية شاركت مؤخراً في مسلسل "ورد وشوكولاتة"، من
بطولة محمد
فراج، مريم الخشت،
مراد مكرم
، صفاء الطوخي، مها
نصار
،
محمد سليمان
، عمرو مهدي، بسام رجب، يوسف حشيش، وآية سليم، ومن تأليف
محمد رجاء
وإخراج محمد العدل.
