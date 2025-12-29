برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الفنانة زينة رسالة غامضة على ، انتقدت فيها "تغير النفوس"، ما أثار تكهنات متابعيها.

فقد أثارت زينة جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، برسالة انتقدت فيها سوء النوايا، دون تحديد تفاصيل أو أشخاص، ما دفع المتابعين للتساؤل عن المقصود.



وكتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "الزمن تغيّر، وأصبح الخطأ والسقوط شرطاً لإرضاء بعض الأشخاص.. لن أغيّر مبادئي مهما حدث، وأتحمل تبعات مواقفي وحدي".

وكانت الممثلة المصرية شاركت مؤخراً في مسلسل "ورد وشوكولاتة"، من فراج، مريم الخشت، ، صفاء الطوخي، مها ، ، عمرو مهدي، بسام رجب، يوسف حشيش، وآية سليم، ومن تأليف وإخراج محمد العدل.