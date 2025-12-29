تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
29-12-2025
|
05:00
بعد صراع مع سرطان المخ، تُوفِيَ الفنان المصري
الشاب أحمد
محمد كمال
المعروف بـ"دقدق"، صاحب أغنية "إخواتي" الشهيرة، عن عمر ناهز 30 عاماً.
وكان كمال تعرّض خلال الأشهر الماضية لانتكاسة صحية خطيرة إثر إصابته بورم سرطاني في المخ منذ عام.
وتدهورت حالته بشكل سريع، ليدخل في غيبوبة كاملة، وسط تقارير طبية أشارت إلى اضطرابات عصبية حادة وأعراض أثرت على وظائفه الجسدية والذهنية.
وسافر "دقدق" إلى
ألمانيا
لتلقي رعاية طبية متقدمة، قبل أن يتم نقله مجددا إلى
القاهرة
على متن طائرة طبية خاصة، إلا أن المرض غلبه. (العربية)
الشاب أحمد
محمد كمال
أحمد محمد
حمد محمد
القاهرة
ألمانيا
محمد ك
أحمد م
تابع
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 13:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 13:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 13:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
