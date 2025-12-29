حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان

بعد صراع مع سرطان المخ، تُوفِيَ الفنان المصري المعروف بـ"دقدق"، صاحب أغنية "إخواتي" الشهيرة، عن عمر ناهز 30 عاماً.



وكان كمال تعرّض خلال الأشهر الماضية لانتكاسة صحية خطيرة إثر إصابته بورم سرطاني في المخ منذ عام.

وتدهورت حالته بشكل سريع، ليدخل في غيبوبة كاملة، وسط تقارير طبية أشارت إلى اضطرابات عصبية حادة وأعراض أثرت على وظائفه الجسدية والذهنية.



وسافر "دقدق" إلى لتلقي رعاية طبية متقدمة، قبل أن يتم نقله مجددا إلى على متن طائرة طبية خاصة، إلا أن المرض غلبه. (العربية)