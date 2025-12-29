تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إتّهامها بقتل زوجها.. هذا ما فعلته فنانة عربيّة!
Lebanon 24
29-12-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الشائعات التي طالتها وتصريحاتها الأخيرة حول اتهامها بقتل زوجها وإهانتها للشعب المصري، قالت الفنانة
المصرية
بدرية طلبة
إنّها سافرت إلى
الكويت
لرفع دعوى قضائية ضدّ من نشر هذه الشائعة ووجّه لها الاتهام في قتل زوجها.
وشدّدت طلبة على أنها لن تتنازل عن حقها القانوني تجاه من أساء إليها. (لها)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
29/12/2025 20:18:12
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
29/12/2025 20:18:12
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"صار تحت الطاولة"... فيديو يُوثّق ما فعله فنان لبنانيّ معروف مباشرة على الهواء عند سماعه صوت زوجته
Lebanon 24
"صار تحت الطاولة"... فيديو يُوثّق ما فعله فنان لبنانيّ معروف مباشرة على الهواء عند سماعه صوت زوجته
29/12/2025 20:18:12
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
29/12/2025 20:18:12
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المصرية
الكويت
مصرية
مصري
بدري
تابع
قد يعجبك أيضاً
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
Lebanon 24
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
12:21 | 2025-12-29
29/12/2025 12:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
Lebanon 24
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
10:47 | 2025-12-29
29/12/2025 10:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
Lebanon 24
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
09:14 | 2025-12-29
29/12/2025 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
07:22 | 2025-12-29
29/12/2025 07:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:21 | 2025-12-29
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
10:47 | 2025-12-29
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
09:14 | 2025-12-29
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
08:05 | 2025-12-29
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
07:22 | 2025-12-29
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
05:00 | 2025-12-29
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24