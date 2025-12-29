بعد إتّهامها بقتل زوجها.. هذا ما فعلته فنانة عربيّة!

بعد الشائعات التي طالتها وتصريحاتها الأخيرة حول اتهامها بقتل زوجها وإهانتها للشعب المصري، قالت الفنانة إنّها سافرت إلى لرفع دعوى قضائية ضدّ من نشر هذه الشائعة ووجّه لها الاتهام في قتل زوجها.

وشدّدت طلبة على أنها لن تتنازل عن حقها القانوني تجاه من أساء إليها. (لها)