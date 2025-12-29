​بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء

أعلن شقيق الفنان المصري هانى رمزي، عن وفاة والدته، بعد صراع طويل مع المرض.





وكتب رمزي في حسابة على " ": "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء في سلام بعد جهاد طويل مع الألم والمرض".

