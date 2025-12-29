تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بين الأزياء والسيارات والضوء: منصّات التواصل تصنع فناً بلا متاحف
Lebanon 24
29-12-2025
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عام 2025، تحوّل محتوى RichTok أو "تيك توك الأغنياء" إلى ظاهرة واسعة على منصات التواصل، حيث يستعرض مؤثّرون أنماط حياة فاخرة من سيارات ومجوهرات وحقائب باهظة، محققين في المقابل أرباحاً ضخمة.
وبحسب تقرير حديث، لم تعد الشهرة الرقمية مجرّد حضور افتراضي، بل باتت مصدر دخل أساسي. فعدد من المؤثرين أسّسوا شركاتهم الخاصة مستفيدين من جماهيرهم، فيما يحقق آخرون أرباحاً مباشرة من البث المباشر والمنشورات المموّلة.
وتُظهر الأرقام أن البث المباشر على "تيك توك" بات من أكثر المصادر ربحاً، إذ يجني بعض النجوم عشرات آلاف الدولارات في جلسة واحدة، سواء من الهدايا أو بيع المنتجات. كما تصل كلفة المنشور المموّل على "إنستغرام" لدى بعض المؤثرين إلى مئات آلاف الدولارات.
في موازاة ذلك، برزت منصات مثل "OnlyFans" كمحرّك مالي ضخم، حيث حقق بعض صنّاع المحتوى عشرات الملايين خلال فترة قصيرة، فيما نجح مؤثرون شباب في تحقيق دخول ثابتة بآلاف الدولارات شهرياً من الإعلانات والمحتوى الرقمي.
الخلاصة أن "اقتصاد الشهرة" في 2025 لم يعد استثناءً، بل تحوّل إلى صناعة متكاملة، تجمع بين الاستعراض الرقمي والاستثمار الذكي، وتحوّل المتابعين إلى مصدر ثروة حقيقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT
Lebanon 24
جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT
30/12/2025 05:08:05
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول مصنع "غيغا فاكتوري" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في روسيا
Lebanon 24
إطلاق أول مصنع "غيغا فاكتوري" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في روسيا
30/12/2025 05:08:05
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: طلبنا توقيف عناصر في الأمن والدفاع ممن ثبت تورطهم بناء على مقاطع في منصات التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: طلبنا توقيف عناصر في الأمن والدفاع ممن ثبت تورطهم بناء على مقاطع في منصات التواصل الاجتماعي
30/12/2025 05:08:05
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قضية غامضة.. إلهام الفضالة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي!
Lebanon 24
بسبب قضية غامضة.. إلهام الفضالة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي!
30/12/2025 05:08:05
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
مار ال
الملا
ساسي
الهد
ما ن
هرات
قد يعجبك أيضاً
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
Lebanon 24
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
12:21 | 2025-12-29
29/12/2025 12:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
Lebanon 24
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
10:47 | 2025-12-29
29/12/2025 10:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
Lebanon 24
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
09:14 | 2025-12-29
29/12/2025 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
07:22 | 2025-12-29
29/12/2025 07:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:21 | 2025-12-29
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
10:47 | 2025-12-29
بعد خروجه من المستشفى... هذه أوّل صورة للفنان الكبير بعد أزمته الصحيّة الأخيرة
09:14 | 2025-12-29
ترك المسرح خلال حفله... شاهدوا ما قام به مروان خوري مع زوجته ندى رمّال
08:05 | 2025-12-29
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
07:22 | 2025-12-29
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
06:11 | 2025-12-29
بعد إتّهامها بقتل زوجها.. هذا ما فعلته فنانة عربيّة!
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
30/12/2025 05:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24