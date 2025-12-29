تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها في عالم الفن
Lebanon 24
29-12-2025
|
23:00
صرّحت الفنانة
المصرية
هدى شعراوي
عن موقفها من عمل ابنتها في مجال التمثيل، مؤكدة رفضها التام لفكرة دخولها الوسط الفني، لأسباب دينية وتربوية.
وقالت هدى
شعراوي
إن ابنتها تتمتع بتديّن واضح، وهي حافظة للقرآن
الكريم
، وأشارت إلى أنها تعتبرها مرجعها ومستشارتها
الدينية
في كثير من الأمور الحياتية. وأضافت أن هذا الجانب الروحي والأخلاقي يشكّل أولوية قصوى لديها، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.
Advertisement
