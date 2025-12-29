هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها في عالم الفن

صرّحت الفنانة عن موقفها من عمل ابنتها في مجال التمثيل، مؤكدة رفضها التام لفكرة دخولها الوسط الفني، لأسباب دينية وتربوية.وقالت هدى إن ابنتها تتمتع بتديّن واضح، وهي حافظة للقرآن ، وأشارت إلى أنها تعتبرها مرجعها ومستشارتها في كثير من الأمور الحياتية. وأضافت أن هذا الجانب الروحي والأخلاقي يشكّل أولوية قصوى لديها، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.