بموجب مرسوم.. جورج كلوني وزوجته اللبنانية الأصل يحصلان على جنسية جديدة

أصبح النجم الأميركي وزوجته المحامية الأصل أمل علم الدين وتوأمهما مواطنين فرنسيين جدد، وذلك بموجب مرسوم تجنيس رسمي نُشر السبت الماضي في .



وأكدت وكالة "فرانس برس" أن المرسوم يشمل الزوجين وطفليهما البالغين من العمر 8 سنوات، في خطوة تُوجت علاقة الحب التي تربط العائلة بفرنسا، حيث يمتلك الزوجان منذ عام 2021 منزلاً ريفياً ومزرعة عنب في بلدة برينيول جنوب البلاد.



وبعيدا من ، يمضي الممثل الذي أدى أدوارا مميزة خصوصا في مسلسل "إي آر" وسلسلة أفلام "أوشن"، وزوجته جزءا من حياتهما في .



وفي تصريحات سابقة، عبّر الممثل والمخرج الحائز على الأوسكار عن عشقه للثقافة الفرنسية، مشيراً إلى أن الدافع الأكبر وراء ارتباطه بفرنسا هو "الخصوصية". وقال كلوني: "هنا لا تُلتقط صور لأطفالكم، ولا يختبئ مصورو الباباراتزي خارج المدرسة، وهذا أمر ضروري بالنسبة لنا".



Advertisement