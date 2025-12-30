تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
30-12-2025
|
02:13
في حادث مروع، تعرّض الفنان
منصور هندي
عضو
نقابة المهن الموسيقية
في مصر إلى حادث سير مساء أمس الإثنين حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لتركيب مسامير فى الحوض والقدم اليمني.
ونشر
محمد صبحي
عضو
مجلس نقابة الموسيقيين
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى
فيسبوك
قائلا: "الحمد لله ربنا يتمم شفاه على خير.. إن شاء الله منصور هندى فى المستشفى محجوز، وتم عمل الفحوصات اللازمة.. وهو الآن فى الرعاية تحت الملاحظة،
وسوف
يجرى عملية بسيطة إن شاء الله تركيب مسمار فى الحوض، ومن ناحية الرجل اليمنى وإن شاء الله خير، ويقوم بالسلامة ان شاء الله دعواتكم للأخ والصديق المحترم الاستاذ منصور هندى بالشفاء العاجل."
