اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)

في حادث مروع، تعرّض الفنان عضو في مصر إلى حادث سير مساء أمس الإثنين حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لتركيب مسامير فى الحوض والقدم اليمني.

ونشر عضو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا: "الحمد لله ربنا يتمم شفاه على خير.. إن شاء الله منصور هندى فى المستشفى محجوز، وتم عمل الفحوصات اللازمة.. وهو الآن فى الرعاية تحت الملاحظة، يجرى عملية بسيطة إن شاء الله تركيب مسمار فى الحوض، ومن ناحية الرجل اليمنى وإن شاء الله خير، ويقوم بالسلامة ان شاء الله دعواتكم للأخ والصديق المحترم الاستاذ منصور هندى بالشفاء العاجل."