تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تزوّج 4 مرّات... فنان عربيّ يتحدّث عن الحبّ: هذا سبب فشل العلاقات

Lebanon 24
30-12-2025 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1461680-639026934563329962.jpg
Doc-P-1461680-639026934563329962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان محمود العسيلي أنّه تزوّج 4 مرّات.
 
 
وأشار العسيلي البالغ من العمر 43 عاماً، إلى أنّ "زواجه الأول كان في سن الـ25 عاماً، فيما مازحه مُقدّم البرنامج عمرو أديب قائلاً: "الزواج الثاني كان في سنّ 26 عاماً، والثالث في عمر 28، والرابع في عمر 30 عاماً".
 
وأوضح أنّ "متوسط الفترة بين كلّ زواج والآخر تراوح بين ثلاث وأربع سنوات"، وأكّد أنّ "التفاهم المتبادل بين الرجل والمرأة أمر متعذر"، وقال: "المهمّ هو وجود حب وعشرة بين الطرفين، لأن الرجل يستحيل أن يفهم طريقة تفكير المرأة، وإذا فهمها سيلغي شخصيته".
 
 
ولفت إلى أن أغنيته "الحرية" التي طرحها هذا العام تعكس واقع الكثيرين، وقال: "الحياة أصبحت شاقة ويعاني الناس من الضغوط، وهذا سبب تزايد فشل العلاقات". (العربية)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"عملت شرع ربنا".. فنان شهير يُثير الجدل هل تزوج 4 سيدات؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحب وحده لا يكفي.. 3 عادات زوجية تصنع علاقة مستقرة ومتينة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24

عمرو أديب

محمود ال

العلا

حمود

زايد

سيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
04:24 | 2025-12-30
Lebanon24
03:56 | 2025-12-30
Lebanon24
03:15 | 2025-12-30
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24