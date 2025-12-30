تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تزوّج 4 مرّات... فنان عربيّ يتحدّث عن الحبّ: هذا سبب فشل العلاقات
Lebanon 24
30-12-2025
|
05:03
كشف الفنان
محمود العسيلي
أنّه تزوّج 4 مرّات.
وأشار العسيلي البالغ من العمر 43 عاماً، إلى أنّ "زواجه الأول كان في سن الـ25 عاماً، فيما مازحه مُقدّم البرنامج
عمرو أديب
قائلاً: "الزواج الثاني كان في سنّ 26 عاماً، والثالث في عمر 28، والرابع في عمر 30 عاماً".
وأوضح أنّ "متوسط الفترة بين كلّ زواج والآخر تراوح بين ثلاث وأربع سنوات"، وأكّد أنّ "التفاهم المتبادل بين الرجل والمرأة أمر متعذر"، وقال: "المهمّ هو وجود حب وعشرة بين الطرفين، لأن الرجل يستحيل أن يفهم طريقة تفكير المرأة، وإذا فهمها سيلغي شخصيته".
ولفت إلى أن أغنيته "الحرية" التي طرحها هذا العام تعكس واقع الكثيرين، وقال: "الحياة أصبحت شاقة ويعاني الناس من الضغوط، وهذا سبب تزايد فشل العلاقات". (العربية)
