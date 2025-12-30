تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
كلام مُؤثّر... فنان شهير وزوجته يتحدّثان عن مرض إبنتهما داليا بالسرطان
Lebanon 24
30-12-2025
|
08:47
تحدّث الفنان المصري
صبحي خليل
وزوجته الفنانة
نجوى
محمد، عن تجربة مرض ابنتهما داليا زوجة الفنان أحمد
عبدالوهاب
، بالسرطان.
وأشار خليل خلال مقابلة صحافيّة إلى أنه شخص حساس ولا يستطيع
التحكم في
مشاعره، إلا أنه حاول التماسك خلال مرض ابنته.
وأوضح أنه كان غير قادر على تحمّل تفاصيل حالتها الصحية، لذلك كانت داليا تخبر والدتها بكل ما يتعلق بعلاجها، فيما كانت الأم تحاول طمأنته دائمًا وتخفيف القلق عنه.
أما نجوى محمد، فقالت إن قوتها خلال تلك الفترة جاءت من إيمانها بالله، موضحة أنها كانت تقضي الليل في الصلاة والدعاء بأن يحفظ الله ابنتها ويبعد عن العائلة أي أذى، معتبرة أن الصبر والدعاء كانا سندها الحقيقي.
