تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كلام مُؤثّر... فنان شهير وزوجته يتحدّثان عن مرض إبنتهما داليا بالسرطان

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1461774-639027069807514649.jpg
Doc-P-1461774-639027069807514649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث الفنان المصري صبحي خليل وزوجته الفنانة نجوى محمد، عن تجربة مرض ابنتهما داليا زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، بالسرطان.

وأشار خليل خلال مقابلة صحافيّة إلى أنه شخص حساس ولا يستطيع التحكم في مشاعره، إلا أنه حاول التماسك خلال مرض ابنته.
 
وأوضح أنه كان غير قادر على تحمّل تفاصيل حالتها الصحية، لذلك كانت داليا تخبر والدتها بكل ما يتعلق بعلاجها، فيما كانت الأم تحاول طمأنته دائمًا وتخفيف القلق عنه.

أما نجوى محمد، فقالت إن قوتها خلال تلك الفترة جاءت من إيمانها بالله، موضحة أنها كانت تقضي الليل في الصلاة والدعاء بأن يحفظ الله ابنتها ويبعد عن العائلة أي أذى، معتبرة أن الصبر والدعاء كانا سندها الحقيقي.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة والده الفنان الكبير... آدم بكري في كلامٍ مُؤثّر: بكير يا عمري انت (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون الكشف عن الأسباب.. فنان شهير ينفصل عن زوجته ويوّجه لها رسالة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بالسرطان.. هذا ما قاله فنان شهير عن المرض (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالوهاب

صبحي خليل

التحكم في

أحمد عبد

خليل خ

مصري

وهاب

نجوى

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:46 | 2025-12-30
Lebanon24
06:30 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:03 | 2025-12-30
Lebanon24
04:24 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24