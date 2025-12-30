كلام مُؤثّر... فنان شهير وزوجته يتحدّثان عن مرض إبنتهما داليا بالسرطان

تحدّث الفنان المصري وزوجته الفنانة محمد، عن تجربة مرض ابنتهما داليا زوجة الفنان أحمد ، بالسرطان.



وأشار خليل خلال مقابلة صحافيّة إلى أنه شخص حساس ولا يستطيع مشاعره، إلا أنه حاول التماسك خلال مرض ابنته.

وأوضح أنه كان غير قادر على تحمّل تفاصيل حالتها الصحية، لذلك كانت داليا تخبر والدتها بكل ما يتعلق بعلاجها، فيما كانت الأم تحاول طمأنته دائمًا وتخفيف القلق عنه.



أما نجوى محمد، فقالت إن قوتها خلال تلك الفترة جاءت من إيمانها بالله، موضحة أنها كانت تقضي الليل في الصلاة والدعاء بأن يحفظ الله ابنتها ويبعد عن العائلة أي أذى، معتبرة أن الصبر والدعاء كانا سندها الحقيقي.