كان متأثّراً... هكذا ودّع الفنان هاني رمزي والدته

أقيمت ظهر اليوم، صلاة الجنازة على والدة الفنان ، في أبي سيفين في التجمع الأول في ، وسط حضور عدد من أهل الفن والشخصيات العامة، الذين قدّموا واجب العزاء للعائلة.



ونشر شقيق الفنان هاني رمزي فيديو لصلاة الجنازة، وقال: "صلاة جنازة والدتي الغالية السيدة مرغريت توفيق مجلي الوحش، من كنيسة القديس أبي سيفين في التجمع الأول".



كما نشر أمير مجموعة من الصور ظهر فيها شقيقه والدموع تملأ عينيه وهو يلقي نظرة الوداع الأخيرة على والدته خلال صلاة الجنازة.

