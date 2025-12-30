صورة جديدة لأمل طالب تثير تفاعل المتابعين

نشرت الممثلة الكوميدية صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة عفوية خلال تواجدها ، مرفقة بموقع “Yala Jordan”. ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أثنوا على إطلالتها وأجواء الاسترخاء التي عكستها اللقطة.

Advertisement