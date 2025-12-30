تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل الجيم… كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالة رياضية

Lebanon 24
30-12-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1461919-639027314524259675.jpg
Doc-P-1461919-639027314524259675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها داخل النادي الرياضي بملابس رياضية باللون الأحمر، خلال ممارستها التمارين الرياضية.

وأظهرت الصورة كارلا بإطلالة رياضية لافتة، عكست حرصها على الحفاظ على لياقتها البدنية ونمط حياة صحي، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، مثنين على نشاطها والتزامها بالرياضة، ومشيدين بإطلالتها وحيويتها.

ويُذكر أن كارلا حداد تحرص دائماً على مشاركة جمهورها بلحظات من يومياتها، سواء في العمل أو الرياضة، ما يعزز حضورها وتواصلها المستمر مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة بالأسود (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 02:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 02:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شابة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 02:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت الأنظار بـ إطلالتها الأخيرة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 02:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي الرياضي

نادي الرياضي

نادي الرياض

كارلا حداد

اللبنانية

الرياض

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2025-12-30
Lebanon24
13:20 | 2025-12-30
Lebanon24
10:25 | 2025-12-30
Lebanon24
08:47 | 2025-12-30
Lebanon24
08:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:46 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24