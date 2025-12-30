من داخل الجيم… كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالة رياضية

نشرت الإعلامية صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها داخل بملابس رياضية باللون الأحمر، خلال ممارستها التمارين الرياضية.



وأظهرت الصورة كارلا بإطلالة رياضية لافتة، عكست حرصها على الحفاظ على لياقتها البدنية ونمط حياة صحي، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، مثنين على نشاطها والتزامها بالرياضة، ومشيدين بإطلالتها وحيويتها.



ويُذكر أن كارلا حداد تحرص دائماً على مشاركة جمهورها بلحظات من يومياتها، سواء في العمل أو الرياضة، ما يعزز حضورها وتواصلها المستمر مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

