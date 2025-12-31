تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بين أحمد العوضي ومحمد عادل إمام.. من الأعلى أجراً؟
Lebanon 24
31-12-2025
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصريحات متبادلة بينه وبين زميله النجم
محمد عادل إمام
، ردّ الفنان المصري
أحمد العوضي
على الجدل المُثار خلال الأيام الماضية بشأن لقب "الأعلى أجراً" في الوسط الفني.
وكتب
العوضي
عبر حسابه الرسمي على موقع "
فيسبوك
": "الأعلى أ.. والأعلى م، أحلى مسا على إخواتي"، في تعليق اعتبره متابعون رداً على تصريحات
محمد إمام
الأخيرة.
فيما حرص محمد إمام على توضيح موقفه من الجدل الدائر، مؤكداً في منشور عبر صفحته الرسمية أن بعض التصريحات نُسبت إليه على غير الحقيقة، مشدداً على أن والده الفنان
عادل إمام
لا يزال الأعلى أجراً في الوطن العربي، ولا أحد يقترب من هذا الرقم، على حد تعبيره.
وأضاف إمام أن هناك نجوماً يحققون أعلى الإيرادات في السينما، وآخرين يتقاضون أعلى الأجور في الدراما، مؤكداً أن ذلك لا ينفي كونه واحداً منهم، موضحاً أن ما كُتب جاء في إطار المزاح مع جمهوره وأصدقائه، لتفادي إثارة جدل غير مبرر.
شرارة الجدل انطلقت من أحمد العوضي، بعدما صرح في وقت سابق إنه يتصدر قائمة الفنانين الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض الإعلاميين ورواد
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل
Lebanon 24
من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل
31/12/2025 12:37:39
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
31/12/2025 12:37:39
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟
Lebanon 24
من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟
31/12/2025 12:37:39
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
31/12/2025 12:37:39
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
محمد عادل إمام
أحمد العوضي
محمد إمام
محمد عادل
عادل إمام
فيسبوك
محمد ع
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
Lebanon 24
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
04:38 | 2025-12-31
31/12/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة تُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة تُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
01:59 | 2025-12-31
31/12/2025 01:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)
Lebanon 24
جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)
23:00 | 2025-12-30
30/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حلقة توقعات مرتقبة لماغي فرح… والجمهور يشيد بجمالها وإطلالتها (صور)
Lebanon 24
حلقة توقعات مرتقبة لماغي فرح… والجمهور يشيد بجمالها وإطلالتها (صور)
15:45 | 2025-12-30
30/12/2025 03:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
07:48 | 2025-12-30
30/12/2025 07:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:15 | 2025-12-31
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
04:38 | 2025-12-31
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
01:59 | 2025-12-31
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة تُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
23:00 | 2025-12-30
جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)
15:45 | 2025-12-30
حلقة توقعات مرتقبة لماغي فرح… والجمهور يشيد بجمالها وإطلالتها (صور)
15:41 | 2025-12-30
من داخل الجيم… كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالة رياضية
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 12:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24