بين أحمد العوضي ومحمد عادل إمام.. من الأعلى أجراً؟

بعد تصريحات متبادلة بينه وبين زميله النجم ، ردّ الفنان المصري على الجدل المُثار خلال الأيام الماضية بشأن لقب "الأعلى أجراً" في الوسط الفني.



وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع " ": "الأعلى أ.. والأعلى م، أحلى مسا على إخواتي"، في تعليق اعتبره متابعون رداً على تصريحات الأخيرة.



فيما حرص محمد إمام على توضيح موقفه من الجدل الدائر، مؤكداً في منشور عبر صفحته الرسمية أن بعض التصريحات نُسبت إليه على غير الحقيقة، مشدداً على أن والده الفنان لا يزال الأعلى أجراً في الوطن العربي، ولا أحد يقترب من هذا الرقم، على حد تعبيره.



وأضاف إمام أن هناك نجوماً يحققون أعلى الإيرادات في السينما، وآخرين يتقاضون أعلى الأجور في الدراما، مؤكداً أن ذلك لا ينفي كونه واحداً منهم، موضحاً أن ما كُتب جاء في إطار المزاح مع جمهوره وأصدقائه، لتفادي إثارة جدل غير مبرر.



شرارة الجدل انطلقت من أحمد العوضي، بعدما صرح في وقت سابق إنه يتصدر قائمة الفنانين الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض الإعلاميين ورواد .









