لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)

انفصل وروزاليند روس بعد 9 الارتباط.

وقال غيبسون وروس لمجلة PEOPLE في بيان مشترك حصري: "على الرغم من حزننا لإنهاء هذه المرحلة من حياتنا، إلا أننا محظوظان بوجود ابن جميل وسنظل أفضل والدين ممكنين".



وسيستمر المخرج والممثل، البالغ من العمر 69 عامًا، وكاتبة السيناريو، البالغة من العمر 35 عامًا، واللذان انفصلا بهدوء قبل نحو عام، في تربية ابنهما لارس، البالغ من العمر 8 سنوات، بشكل مشترك.



وتعرّف الزوجان عن طريق أصدقاء مشتركين عام 2014، وسرعان ما بدآ المواعدة. ورُزقا بابنهما لارس عام 2017، قبل أيام فقط من ترشيح غيبسون لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "هاكسو ريدج".



إلى جانب لارس، لدى غيبسون 8 أبناء أكبر سنًا.