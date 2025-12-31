تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
لديه 9 أولاد.. نجم شهير ينفصل عن زوجته بعد 9 سنوات من الإرتباط (صورة)
Lebanon 24
31-12-2025
|
04:38
photos
انفصل
النجم العالمي
ميل غيبسون
وروزاليند روس بعد 9
سنوات من
الارتباط.
وقال غيبسون وروس لمجلة PEOPLE في بيان مشترك حصري: "على الرغم من حزننا لإنهاء هذه المرحلة من حياتنا، إلا أننا محظوظان بوجود ابن جميل وسنظل أفضل والدين ممكنين".
وسيستمر المخرج والممثل، البالغ من العمر 69 عامًا، وكاتبة السيناريو، البالغة من العمر 35 عامًا، واللذان انفصلا بهدوء قبل نحو عام، في تربية ابنهما لارس، البالغ من العمر 8 سنوات، بشكل مشترك.
وتعرّف الزوجان عن طريق أصدقاء مشتركين عام 2014، وسرعان ما بدآ المواعدة. ورُزقا بابنهما لارس عام 2017، قبل أيام فقط من ترشيح غيبسون لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "هاكسو ريدج".
إلى جانب لارس، لدى غيبسون 8 أبناء أكبر سنًا.
