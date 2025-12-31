بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة

قرّرت في ، إيداع الفنانة في أحد مراكز التأهيل المتخصصة للعلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً.



ويأتي هذا القرار عقب إعلان الكويتية في شهر حزيران الماضي، عن إلقاء القبض على الفنانة وبحوزتها مواد مخدرة.

وبعد أيام من توقيفها، قررت إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها 200 ، مع إخضاعها للإشراف الطبي، تمهيداً للعلاج والتعافي، قبل أن تصدر محكمة الجنايات قرارها النهائي بإيداعها . (الامارات 24)