فنون ومشاهير
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
Lebanon 24
31-12-2025
|
07:58
قرّرت
محكمة الجنايات
في
الكويت
، إيداع الفنانة
الكويتية
شجون الهاجري
في أحد مراكز التأهيل المتخصصة للعلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان
وزارة الداخلية
الكويتية في شهر حزيران الماضي، عن إلقاء القبض على الفنانة وبحوزتها مواد مخدرة.
وبعد أيام من توقيفها، قررت
النيابة العامة
إخلاء سبيل
الهاجري
بكفالة مالية قدرها 200
دينار
كويتي
، مع إخضاعها للإشراف الطبي، تمهيداً للعلاج والتعافي، قبل أن تصدر محكمة الجنايات قرارها النهائي بإيداعها
مركز التأهيل
. (الامارات 24)
