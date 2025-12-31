تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)

بعد تعرّضه لوعكة صحيّة مفاجئة، غيب الموت الممثل الأميركي إيزيا ويتلوك عن عمر ناهز 71 عاماً.

وعُثِرَ على إيزيا متوفياً داخل منزله في .



أكّد مدير أعماله خبر الفواة عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال إنّه "لم يكن مجرد ممثل موهوب، بل إنساناً محباً وقريباً من كلّ من عرفه".

وأضاف أنّ "رحيله ترك فراغاً كبيراً في قلوب أصدقائه ومحبيه"، وأنّ "ذكراه ستبقى حاضرة في أعماله وفي نفوس من تعاونوا معه".