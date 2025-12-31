تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه
Lebanon 24
31-12-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المحامي
طارق جميل سعيد
تنازله رسميّاً عن تولّي الدفاع القانوني عن
عمرو أديب
، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عاماً، بعد أيّام قليلة من إعلان إنفصال الإعلاميّ المصريّ البارز عن زوجته الإعلامية
لميس الحديدي
.
وأكّد أنّ "قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب".
وأوضح أنّ "العلاقة التي جمعته بأديب على مدار السنوات الماضية تجاوزت الإطار المهني البحت، ولفت إلى أنّها" كانت قائمة على
الثقة المتبادلة
والتعاون
الطويل
في ملفات وقضايا متعددة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
Lebanon 24
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
31/12/2025 21:06:04
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زجّ اسم فنانة بقضية طلاق عمرو أديب
Lebanon 24
زجّ اسم فنانة بقضية طلاق عمرو أديب
31/12/2025 21:06:04
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب
Lebanon 24
بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب
31/12/2025 21:06:04
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟
Lebanon 24
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟
31/12/2025 21:06:04
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الثقة المتبادلة
طارق جميل سعيد
لميس الحديدي
لميس الحديد
طارق جميل
جميل سعيد
الطويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:52 | 2025-12-31
31/12/2025 01:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)
09:28 | 2025-12-31
31/12/2025 09:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
Lebanon 24
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
07:58 | 2025-12-31
31/12/2025 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق لحظة إنسحاب إليسا بسرعة... شاهدوا ما حصل بعد انتهاء حفلها
Lebanon 24
فيديو يُوثّق لحظة إنسحاب إليسا بسرعة... شاهدوا ما حصل بعد انتهاء حفلها
07:28 | 2025-12-31
31/12/2025 07:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:52 | 2025-12-31
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
09:28 | 2025-12-31
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... العثور على ممثل متوفيّاً داخل منزله (صورة)
07:58 | 2025-12-31
بعد إخلاء سبيلها سابقاً في قضيّة المخدرات... هذا ما قرّرته المحكمة اليوم بشأن فنانة شهيرة
07:28 | 2025-12-31
فيديو يُوثّق لحظة إنسحاب إليسا بسرعة... شاهدوا ما حصل بعد انتهاء حفلها
06:21 | 2025-12-31
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
05:15 | 2025-12-31
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24