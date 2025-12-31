بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

كشف المحامي تنازله رسميّاً عن تولّي الدفاع القانوني عن ، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عاماً، بعد أيّام قليلة من إعلان إنفصال الإعلاميّ المصريّ البارز عن زوجته الإعلامية .

وأكّد أنّ "قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب".



وأوضح أنّ "العلاقة التي جمعته بأديب على مدار السنوات الماضية تجاوزت الإطار المهني البحت، ولفت إلى أنّها" كانت قائمة على والتعاون في ملفات وقضايا متعددة".